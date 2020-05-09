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На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово «спасибо» на русском языке

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово «спасибо» на русском языке
Бранденбургские ворота, pixabay.com

Вечером 8 мая на Бранденбургских воротах в Берлине по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма высветилось слово "спасибо" на четырех языках – русском, английском, французском и немецком. 

Над словом "спасибо" можно увидеть световую надпись "8 мая 1945".

В организации Kulturprojekte Berlin GmbH, которая является инициатором данной акции, пояснили, что поздно вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией на Бранденбургских воротах Берлин хотел через 75 лет после окончания Второй мировой войны выразить благодарность союзникам за освобождение Европы.

 

 
 
 
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Публикация от Emma - Wattedoeninberlijn.nl (@doeninberlijn)9 Май 2020 в 1:25 PDT

ЕТ

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