На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово «спасибо» на русском языке

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9 мая 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]

Бранденбургские ворота, pixabay.com

Вечером 8 мая на Бранденбургских воротах в Берлине по случаю 75-летия освобождения Германии от национал-социализма высветилось слово "спасибо" на четырех языках – русском, английском, французском и немецком.

Над словом "спасибо" можно увидеть световую надпись "8 мая 1945".

В организации Kulturprojekte Berlin GmbH, которая является инициатором данной акции, пояснили, что поздно вечером 8 мая 1945 года капитуляция вступила в силу. Этой проекцией на Бранденбургских воротах Берлин хотел через 75 лет после окончания Второй мировой войны выразить благодарность союзникам за освобождение Европы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Emma - Wattedoeninberlijn.nl (@doeninberlijn)9 Май 2020 в 1:25 PDT