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В Испании за сутки зафиксировали 604 новых случая заражения коронавирусом

, 13:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Испании за сутки зафиксировали 604 новых случая заражения коронавирусом
вспышка коронавируса в Испании, Roman Costa/Keystone Press Agency
За минувшие сутки на территории Испании коронавирусной инфекцией заразились 604 человека. Согласно последней информации, жертвами коронавируса нового типа в стране за 24 часа стали 179 пациентов.
 
Подчеркивается, что количество погибших в Испании за сутки вновь опустилось ниже 200. Общее количество летальных исходов достигло 26 478. Испания по вышеуказанному показателю занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Италии.
 
С начала пандемии COVID-19 на испанской территории зарегистрировано 223 578 случаев заражения. Выздоровели около 134 тысяч пациентов. 
ЕТ

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