В Испании за сутки зафиксировали 604 новых случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Испании коронавирусной инфекцией заразились 604 человека. Согласно последней информации, жертвами коронавируса нового типа в стране за 24 часа стали 179 пациентов.

Подчеркивается, что количество погибших в Испании за сутки вновь опустилось ниже 200. Общее количество летальных исходов достигло 26 478. Испания по вышеуказанному показателю занимает четвертое место в мире после Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Италии.