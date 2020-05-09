Кризис Речи Посполитой. Польская ситуация с коронавирусом

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9 мая 2020, 12:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: соцсети

Уже больше 15 000 заражённых на территории Польши. Эпидемия коронавируса дошла и до этих земель.

776 человек уже умерли от осложнений, связанных с поражениями внутренних органов. В основном это – пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Но и выздоровевших тоже немало. Количество тех, кто избавился от болезни, заходит за 5000, точная цифра – 5437. 160 человек всё ещё находится под аппаратурой ИВЛ. Они не могут дышать самостоятельно. Однако большая часть инфицированных переносит заболевание в лёгкой форме, похожей на обычную простуду.

Не так давно правительство Польши объявило режим эпидемии по всей стране. Были закрыты границы для посещения, закрыты многие учреждения и предприятия, также было прекращено авиасообщение и движение железнодорожного транспорта. Страна захлопнулась в прямом смысле слова. Помимо вирусной ситуации и распространения заболеваний добавились ещё и протесты предпринимателей. Десятки человек были задержаны во время несанкционированных акций. Они призывали власть к немедленной помощи населению. Правительство слишком жёстко отреагировало на митинги. Теперь оно собирается принять крайние меры по отношению к нарушителям порядка. По словам журналистов, вскоре будет возбуждено до 130 дел против нарушивших карантин.