Президент и премьер-министр Грузии возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в Тбилиси

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9 мая 2020, 12:31 [ «Аргументы Недели» ]

Тбилиси, День Победы, фото: newsgeorgia.ge

Власти Грузии - президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Георгий Гахария и члены кабмина - 9 мая в День Победы возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата в парке Ваке в Тбилиси. В Грузии 9 мая отмечается День победы над фашизмом.

Саломе Зурабишвили поздравила ветеранов, участников Второй мировой войны. Она выразила им благодарность и пожелала долголетия. "Именно после Второй мировой войны было заложено основание для совершенно нового формата сотрудничества и солидарности, для мира и процветания в Европе - Евросоюз", - заявила президент Грузии.

"Для маленькой Грузии пожертвование 300 тысячами своих молодых героев - это большая трагедия и большой вклад, поэтому необходимо почтить их памяти и помнить, а кто не помнит - напомнить, какой вклад внесла Грузия жизнью грузинами в этой большой победе", - заявил премьер-министр.

Георгий Гахария издал постановление о награждении ветеранов Второй мировой войны, проживающих Грузии, юбилейными медалями "75 лет победе над фашизмом".