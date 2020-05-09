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Генеральный секретарь ООН рассказал, что позволит избежать третьей мировой войны

, 11:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Генеральный секретарь ООН рассказал, что позволит избежать третьей мировой войны
генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 9 мая, рассказал, что поможет избежать Третьей мировой войны. Он ответил на вопрос о возможной угрозе боевых действий.
 
Генсек ООН убежден, что сотрудничество между странами, примерами которого и служит создание организации, уже позволило не допустить "ужасов новой мировой войны" и далее может помогать в предотвращении масштабных боевых действий.
 
Антониу Гутерреш добавил, что из-за трагедии Второй мировой войны международное сообщество приняло решение объединиться и создать ООН – с целью укрепления безопасности и поддержания мира на планете
 
ЕТ

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