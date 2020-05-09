Генеральный секретарь ООН рассказал, что позволит избежать третьей мировой войны

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш в субботу, 9 мая, рассказал, что поможет избежать Третьей мировой войны. Он ответил на вопрос о возможной угрозе боевых действий.

Генсек ООН убежден, что сотрудничество между странами, примерами которого и служит создание организации, уже позволило не допустить "ужасов новой мировой войны" и далее может помогать в предотвращении масштабных боевых действий.