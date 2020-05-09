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Cпецпредставитель США по контролю над вооружениями заявил, что Россия должна «свернуть» свои новые программы вооружений

, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Times, РИА Новости, ТАСС

Cпецпредставитель США по контролю над вооружениями заявил, что Россия должна «свернуть» свои новые программы вооружений
MOD Russia, globallookpress.com

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, которого Дональд Трамп назначил на эту должность месяц назад, комментируя возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил, что Россия должна «свернуть» свои пять новых программ вооружения и «отказаться от них».

По словам Биллингсли, американская сторона «не собирается ничего допускать, чтобы включить или исключить» новые российские системы вооружений. Имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник».

Биллингсли заявил, что у России «денег на это нет, их экономика в руинах из-за вспышки вируса, к тому же весь их бюджетный процесс зависит от высоких цен на нефть, которых у них нет и не будет в обозримом будущем».

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