Cпецпредставитель США по контролю над вооружениями заявил, что Россия должна «свернуть» свои новые программы вооружений

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9 мая 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Washington Times, РИА Новости, ТАСС

MOD Russia, globallookpress.com

Спецпредставитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, которого Дональд Трамп назначил на эту должность месяц назад, комментируя возможность продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ–3), заявил, что Россия должна «свернуть» свои пять новых программ вооружения и «отказаться от них».

По словам Биллингсли, американская сторона «не собирается ничего допускать, чтобы включить или исключить» новые российские системы вооружений. Имеются в виду комплексы «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», система «Посейдон» и крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник».

Биллингсли заявил, что у России «денег на это нет, их экономика в руинах из-за вспышки вируса, к тому же весь их бюджетный процесс зависит от высоких цен на нефть, которых у них нет и не будет в обозримом будущем».