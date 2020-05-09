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Трамп намерен отправить другим странам 8 тысяч аппаратов ИВЛ в июле

, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Трамп намерен отправить другим странам 8 тысяч аппаратов ИВЛ в июле
президент США Дональд Трамп, Stefani Reynolds / CNP /MediaPun

Президент США Дональд Трамп намерен к концу июля текущего года отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.

Как сообщает источник в администрации президента Соединенных Штатов, вышеуказанный шаг планируется совершить в целях поддержки системы здравоохранения за рубежом. Не уточняется, однако, придется ли странам-получателям, оплачивать часть стоимости аппаратов.

Известно, что в прошлом году на территории США было выпущено примерно 30 тысяч аппаратов ИВЛ, за четыре месяца текущего года в стране планировалось изготовить около 150 тысяч.

ЕТ

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