Трамп намерен отправить другим странам 8 тысяч аппаратов ИВЛ в июле

Президент США Дональд Трамп намерен к концу июля текущего года отправить другим странам 8 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом нового типа.

Как сообщает источник в администрации президента Соединенных Штатов, вышеуказанный шаг планируется совершить в целях поддержки системы здравоохранения за рубежом. Не уточняется, однако, придется ли странам-получателям, оплачивать часть стоимости аппаратов.

Известно, что в прошлом году на территории США было выпущено примерно 30 тысяч аппаратов ИВЛ, за четыре месяца текущего года в стране планировалось изготовить около 150 тысяч.