Спецпредставитель президента США назвал основное условие для продления договора СНВ

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9 мая 2020, 08:21 [ «Аргументы Недели» ]

пуск ракеты, фото: Russian Defence Ministry

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

Маршалл Биллингсли заявил, что Россия должна убедить Китай также сесть за стол переговоров. По его оценке, «одна из главных проблем с новым Договором о СНВ, среди других многих его недостатков, это то, что в нем не участвуют китайцы». В интервью изданию The Washington Times Маршалл Биллингсли дал понять, что без определенных шагов со стороны России США на продление не пойдут. Он считает, что соглашение для России выгоднее, чем для США. По его убеждению, Вашингтон не заинтересован в «контроле над вооружениями ради самого факта контроля над вооружениями».

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Документ является единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Соглашение истекает в феврале 2021 года

Дональд Трамп назначил Биллингсли своим представителем по контролю над вооружениями 10 апреля.