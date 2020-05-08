Хроники Теневого Генерала. Краткая история Майка Помпео, нынешнего обвинителя Китая

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8 мая 2020, 23:23 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Майк Помпео уже давно известен всему миру, как весьма незаурядная личность. Вплоть до 2018 года он был директором ЦРУ Соединённых Штатов, пока не получил должность госсекретаря. Именно он в мае этого года обвинил Китай в создании бактериологического оружия, известного под именем Covid-19.

Он заявил бок о бок с Дональдом Трампом, что у Америки есть доказательства искусственного происхождения коронавируса. Едва ли этот человек, имеющий столь богатый жизненный опыт, мог солгать или допустить ошибку. Ведь его жизненная история заслуживает написания целой книги. Невероятные навыки и служба в разведке сделали его тем, кем он является сейчас.

По национальности Помпео – итальянец. Майк родился 30 декабря 1963 года в городе Ориндж Калифорнийской области. Жил он в Санта-Ане, и уже с ранних лет проявлял себя во всём. В средней школе он был уважаемым учеником, прекрасно играл в воллейбол и проявлял характер. Ещё тогда он начал тщательно изучать людей, с которыми общался, понимать их суть и стремления. С 1980-х Помпео пошёл в американскую армию. В те дни он уже успел закончить Вест-Пойнтскую военную академию. В армию он пришёл как офицер. Его излюбленным ремеслом было изучение военной техники, потому он и поступил в бронетанковые войска. С 1986 по 1991 года он служил в качестве танкового командира в Западной Германии. С каждым годом его способности улучшались, а навыки росли. В итоге Помпео дослужился до капитана, стал руководителем тяжёлых кавалерийских войск.



Покинув армию, Майк решил заняться юриспруденцией. В 1994-м он закончил Гарвардский университет, получив юридическое образование и степень доктора права. Он даже успел отличиться, как редактор юридического журнала своего ВУЗа. Работал адвокатом и защищал многочисленных бизнес-деятелей, проявлял навыки в исследовании прав человека, применял на практике знания адвокатуры. С начала 2000-х Майк всерьёз занимался бизнесом и даже основал собственную компанию. С 2006 года он становится президентом Sentry International, корпорации, занимающейся нефтяным промыслом. Но уже в следующем десятилетии судьба привела Помпео к самой ответственной из всех должностей в США.



Уже в ноябре 2016 года Трамп говорил о необходимости в новом главе ЦРУ. В начале 2017 года Майк Помпео официально становится во главе мощнейшей военизированной организации США. 23 января он был приведён к присяге. Большая часть сенаторов видела в нём сильного и харизматичного лидера. Ему доверили величайшие тайны, о которых не знают даже многие военные. Далее Помпео начал поездки по странам мира уже в качестве гендиректора ЦРУ. В начале 2018 года произошла встреча глав российских и американских спецслужб. Помпео обсудил мировую ситуацию и общие вопросы разведывательной системы с российскими партнёрами, директором ФСБ Александром Бортниковым и начальником ВР Игорем Коробовым. Майк был убеждённым сторонником расширения полномочий ЦРУ. Он прославился и как беспощадный борец с терроризмом.

С марта 2018 года он был выдвинут Дональдом Трампом на должность госсекретаря США. Большая часть сенаторов, как и прежде, проголосовала за Майка Помпео. Сам же Майк считается одним из самых преданных сторонников действующего американского лидера. Он даже заявлял о том, что готов остаться на своём посту ещё 4 года в случае переизбрания Трампа. Стоит отметить и негативное отношение Помпео к украинскому конфликту. Он не раз обвинял Россию в прямой поддержке непризнанных республик ДНР и ЛНР. К тому же Майк был инициатором поставок оружия для вооружённых сил Украины непосредственно со стороны США.



На данном этапе Помпео уже не смотрит на Россию, как на врага. То же самое стоит сказать и про Дональда Трампа. Ведь отношения между двумя сверхдержавами изменились в лучшую сторону из-за возникшей глобальной угрозы.

Россия неплохо помогла США в гуманитарном плане, и Америка ответит тем же в случае ухудшения ситуации с вирусом. Былая вражда и недоверие стремительно сходит на нет. Однако политика США по отношению к Китаю всё ещё довольно агрессивная. Ведь до сих пор неизвестно точно, откуда именно вырвался коронавирус. Большая часть американцев уже начинает занимать сторону Помпео в вопросе о китайском оружии.