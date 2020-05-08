Медленными шагами к большой победе. Французская ситуация с коронавирусом

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8 мая 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Франция уже начинает потихоньку выходить из строгого карантина.

Первый этап был запущен ещё в конце апреля. Он будет длиться до 11 мая, а затем перейдёт уже ко второй стадии. Вторая стадия отмены карантина будет заключаться в открытии школ и магазинов. На улицах разрешат собираться людям до 10 человек. Также будет позволено и устраивать церемонии захоронения с участием не более 20 лиц. Минздрав считает, что распространение вируса на территории Франции начало замедляться. В день уже выявляется только 630 инфицированных. Со 2 июня планируется перейти к третьей фазе смягчения и открыть ещё больше учреждений.

Сами французы уже устали от этой «чумы» и больше всего на свете хотят остановки распространения вируса. Больше 20% жителей республики уверены в искусственном происхождении болезни. Covid-19 унёс жизни почти 26 000 местных жителей. Среди умерших были не только пожилые люди, но и даже относительно здоровые. Умерло множество инвалидов, людей с врождёнными патологиями и наличием тромбов. Также некоторые получили массу осложнений, связанных с лёгкими. На данный момент число заболевших во Франции – почти 175 000 человек. Однако и выздоровевших тоже немало. Количество счастливчиков, избавившихся от вируса, насчитывает 55 000 человек.