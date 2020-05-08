Помолиться Аллаху в Иране можно из автомобиля

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8 мая 2020, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

В столице Ирана Тегеране открыли мечеть для автомобилистов, которые могут не выходя из своего транспорта и не нарушая самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса, помолиться, совершить вечерний намаз.



На большой экран под открытым небом проецируется изображение мечети, и звучат звуки молитвы. На огромной парковке работают регулировщики, которые следят за порядком.



Иран больше всех стран пострадал от коронавируса. Самоизоляция на фоне медленного спада эпидемии очень важна для этой страны, так же как и для правоверных важны молитвы в Священный месяц Рамадан. Правда, не понятно, как в автомобиле отпускать поклоны. Но да не это главное, а само обращение к богу с безопасностью для здоровья.



С начала эпидемии в Иране скончалось 6500 тысяч человек.



