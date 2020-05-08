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Россия закрыла американцам проход в Арктику

, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Россия закрыла американцам проход в Арктику

Россия закрыла часть Баренцева моря для судоходства и пролёта авиации. Это исключило возможность проведения маневров кораблям Североатлантического альянса близ российских границ.

Натовские военные корабли на днях зашли в Баренцево море, продемонстрировав тем самым недружественный акт. Эсминцы США на борту имеют крылатые ракеты, которые способны поражать стратегические районы России, в том числе базу Серверного флота – Североморск. На ней сосредоточены атомные подводные лодки, военные корабли и другое вооружение.

В Баренцево море вышел российский крейсер "Маршал Устинов". Он способен обеспечивать устойчивость противолодочных ударных групп, а также выполнять сложные задачи в удалённых районах Мирового океана. Крейсер провёл в регионе учебные боевые стрельбы.

Эксперты напоминают, что в 90-е годы корабли НАТО часто наведывались в Североморск. В настоящее время они демонстрируют противодействие России в Арктике. США, как и другие мировые державы имеют экономические интересы в данном регионе.

ПВ

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