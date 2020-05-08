Борьба продолжается. Коронавирусная ситуация в Португалии

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8 мая 2020, 14:30 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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С 4 мая на территории Португалии объявили о введении режима повышенной готовности.

Чрезвычайное положение уже не требуется, по мнению министерства здравоохранения. Но всё же ситуация в стране пока ещё остаётся не слишком позитивной. Коронавирус по-прежнему продолжает распространяться по всем регионам государства. Наиболее худшая обстановка с продвижением вируса зафиксирована в северных областях Португалии. Число заражённых по всей стране приблизилось к отметке в 26 715. 2258 человек уже вылечились, а 1105 умерли от осложнений. Большинство инфицированных сидят в домах, так как сама болезнь проходит у них в лёгкой форме. Более 130 заражённых всё ещё находится в критическом состоянии. Они подключены к аппаратуре искусственной вентиляции лёгких.

Некоторые португальцы опасаются повторения итальянского или испанского сценариев. Тем более, что они всегда тесно общались со своими соседями и соратниками. Однако есть и те, кто отрицает возможность ухудшения ситуации в будущем. Таких людей – большинство. Ведь власти активно заботятся о собственных гражданах и не нарушают их права. Ещё в марте правительство Португалии выделило 3 миллиарда евро на помощь среднему и малому бизнесу. Также сохранили и 60% зарплаты для тех работников, кто находился с детьми из-за закрытия учебных заведений. Медики работают, не покладая рук, и с каждым разом доказывают свой профессионализм. Общество доверяет своему правительству и полностью поддерживает его политику карантина.