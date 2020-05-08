COVID-19 в Швейцарии: количество заражений резко падает

Аргументы Недели → В мире 13+

8 мая 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Швейцарцы уже давно прошли плато, и количество заражений коронавирусом падает очень быстро. Никаких пропусков и ограничений на выход из дома в Швейцарии не вводилось. В разгар пандемии в стране были закрыты лишь парикмахерские, рестораны и некоторые магазины.

В Швейцарии - дисциплинированное население, и высокий, как в Швеции, уровень доверия к правительству. Поэтому без всяких запретов люди просто поверили просьбе оставаться дома. В свою очередь, правительство в полном составе каждые два дня выходило на пресс-конференцию, где в прямом эфире министры все объясняли простым языком и успокаивали людей.

«Сначала было плато, когда прекратился рост, а потом начались две недели безостановочного снижения. Сейчас просто фантастические результаты! Мне хочется постоянно стучать по дереву, чтобы не сглазить, - рассказывает россиянка Мария Краснова, живущая в окрестностях Женевы. - Нам объяснили, что, если заболевает 100 человек или меньше, можно вернуться на начало всей этой истории, когда прослеживались контакты каждого заболевшего. Кроме того, при таком количестве инфицированных людей можно делать поголовное тестирование, включая тех, кто имеет малейшие симптомы. Неделю назад у нас было 150, потом 120, в выходные – 80, а вчера – 25 человек».

По словам россиянки, со следующей недели в Швейцарии начнет работу телефонное приложение, которое с помощью блютуз станет отслеживать телефоны. Эта информация будет храниться 10 дней в базе, чтобы человека можно было найти в случае его заболевания и узнать, с кем он контактировал последние 3-4 дня. В понедельник, 11-го мая, открываются рестораны. Посетители будут обязаны оставить свою имя, фамилию и телефон. Зафиксируют и время визита. Если кто-то заболеет, не составит труда быстро выяснить, с кем этот человек контактировал.