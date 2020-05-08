Китай и США на пороге «Холодной войны»

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8 мая 2020, 13:47 [ «Аргументы Недели» ]

Руководитель КПК Си Цзиньпин направил группу чиновников в провинцию Хубэй для контроля за санитарно-эпидемиологической обстановкой. Видимо, победа над вирусом в стране ещё не одержана.



Китайское руководство осознаёт, что США может возложить на КНР вину за пандемию. Это может принести серьёзные проблемы Пекину на международной арене, как это было в 1989 году. Тогда в результате восстания китайской молодёжи на площади Тяньаньмэнь Пекин причислили к тоталитарным государствам, с которым Запад и Европа не желали иметь дело.



Президент США Дональд Трамп заявил, что пандемия коронавируса нанесла государству более серьёзный удар, чем бомбардировка Перл-Харбора. Трамп неоднократно обвинял Китай в распространении вируса, считая что он был создан искусственным путём в лаборатории Уханя.



В Китае ценили это отравлением международной атмосферы беспочвенными обвинениями со стороны Вашингтона. Пекин не заинтересован в ведении холодной войны с США, опасаясь последствий. При этом сомнений о возможном введении санкций США против Пекина не остаётся.



Глубина противоречий США и Китая, по мнению политологов, может скрываться в желании Вашингтона добывать полезные ископаемые на Луне. Скандальная риторика будет использоваться американцами для обхода ООН и других международных организаций для реализации своих целей. Помимо США продвинутыми космическими державами являются Россия и Китай, которые Вашингтон хочет обойти стороной.



