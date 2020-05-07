Как отпразднуют День Победы в Великобритании

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7 мая 2020, 23:05 [ «Аргументы Недели», Анастасия Иванова ]

Фото: Pixabay

В Лондоне из-за эпидемии коронавируса отменили запланированное на 8 мая шествие ветеранов. Но запрет на массовые мероприятия не означает, что вспомнить тех, кто победил фашизм, не будет возможности.

Праздничная программа начнется с двухминутного молчания. Британцы смогут почтить память погибших на войне, и, возможно, поразмышлять о том, что происходит сейчас. Затем запланирована прямая трансляция выступления Королевского британского легиона – организации, которая уже на протяжении сотни лет заботится о том, чтобы мы не забывали отдавших свою жизнь за нашу свободу, а также помогает ветеранам и семьям погибших. Британцам расскажут истории тех, кто принимал участие во Второй мировой войне и тех, кто сегодня борется с коронавирусом.

Также британцы смогут услышать запись речи Уинстона Черчилля, с которой он в 1945 году обратился к народу, объявляя об окончании войны в Европе. Далее выступят известные общественные деятели, и поделятся воспоминаниями современники тех дней.

В три часа дня британцам предлагают выйти на порог своего дома и поднять бокал и поблагодарить тех, кто прошел войну.

Вечером состоится музыкальный праздник с участием британских звезд. Финальный аккорд – обращение королевы к народу с торжественной речью.