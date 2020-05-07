Без пяти минут победа. Коронавирусная ситуация в Чехии

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7 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуация с коронавирусом в Чехии – весьма положительная. Уже с конца апреля там начали снижать карантинные меры. Число заболевших стремительно упало. Уже в скором времени власть планирует окончательно снять все имеющиеся запреты.

Планируется открыть границы для туристов изо всех стран мира. Да и сейчас границы закрыты не для всех. Иностранцам уже можно въезжать на территорию страны, но только с условием 14-дневного карантина. Сами жители Чехии уже рассчитывают на то, что через месяц от COVID-19 и вовсе не останется следа. Уже давно звучат позитивные теории насчёт дальнейшего распространения вируса. Многие полагают, что микроорганизм начнёт распадаться, и вскоре исчезнет навсегда.

Как таковой изоляции в Чехии и не было. Людям можно спокойно было выходить на улицы и гулять. Не было никаких массовых задержаний или беспорядков на фоне нарушения карантина. Почти никто не сидел дома взаперти, боясь высунуться. Власть активно помогала и поддерживала своих граждан. С 11 мая уже заработают кинотеатры, музеи, торговые центры и парикмахерские. Жизнь вот-вот вернётся на круги своя. На сегодня число заражённых в Чехии достигает отметки в 7979 человек. 4214 – уже выздоровели. Умерло 263 человека, и в основном это представители пожилого возраста или те, у кого имеются патологии. Чехию без преувеличения можно назвать «страной-счастливчиком». Она избежала массовой смертности и глобального кризиса, в отличии от других держав Европы.