Коронавирус поразил экономику Европы. Страны ЕС готовят план выхода из кризиса

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7 мая 2020, 13:36 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Еврокомиссия представила первый экономический прогноз после начала пандемии COVID-19. Он оказался неутешительным. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилоне заявил, что ЕС «вступил в глубочайшую рецессию в своей истории».

По прогнозу Еврокомиссии, совкупный ВВП 27 стран ЕС в 2020 году упадет на 7,4%, а в зоне евро – на 7,7%. Дефицит госбюджета Италии составит 11,1%, Испании - 10,1%. От глубокой рецессии пострадают все страны Евросоюза. Сложившееся положение сравнивают со временами Великой депрессии.

«Коронакризис обнажил слабость международных организаций, в том числе, Евросоюза, который на протяжении последних недель оказался пассивным зрителем, а не активным участником мер по противодействию пандемии. Национальные правительства остались один на один с проблемами», - считает председатель Совета директоров Банка Интеза Антонио Фаллико.

На состоявшемся в конце апреля саммите ЕС был утвержден пакет срочных мер на общую сумму 540 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, эти меры начнут реализовываться с 1 июня.

Тем не менее, страны-участницы ЕС не смогли договориться по поводу создания, так называемого Временного фонда восстановления экономики. Фон дер Ляйен говорила о чрезвычайной важности долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы как инструмента инвестиций, который должен стать частью огромного инвестиционного проекта и подтолкнуть экономический процесс в странах Евросоюза. Стратегию ЕС по выходу из кризиса Еврокомиссия должна представить в мае.

«Мы будем все очень скрупулезно обсуждать. Ведь речь идет не просто о нескольких миллиардах. Это будут триллионы», – пообещала фон дер Ляйен.

По информации издания Politico, Еврокомиссия разрабатывает план восстановления экономики ЕС после пандемии объемом в 2 триллиона евро. Он будет финансироваться как из нового семилетнего бюджета ЕС, так и из временного «инструмента восстановления», средства для которого будут привлекаться на рынках капитала.