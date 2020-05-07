Чем грозит миру выход США из Договора по открытому небу

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7 мая 2020, 12:18 [ «Аргументы Недели» ]

О том, что американцы рассматривают возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН), различные источники в США сообщали ещё в прошлом году. Причём не только анонимные, но и вполне реальные конгрессмены и военные. Недавно же история получила своё продолжение в виде публикаций о том, что Трамп уже точно готов разорвать это соглашение. На днях и Сергей Лавров подтвердил, что «есть существенная доля правды в той точке зрения, что решение Вашингтоном уже принято». Чем же это грозит миру?



В начале 90-х годов прошлого века был подписан Договор по открытому небу. Но ратификация его Россией произошла лишь в 2001 г., а вступил он в силу для 27 государств (сейчас их 34) в 2002 году. Договор устанавливает режим «открытого неба», обеспечивающий проведение наблюдательных полётов государствами-участниками над территориями других государств-участников, включает в себя права, обязанности, нормы проведения полётов и меры безопасности, систему квот на полёты.



Почему же ДОН в эпоху орбитальных группировок и мощных космических аппаратов видовой, радиолокационной или радиотехнической разведок всё же стал востребован? Потому что возможности даже лучших американских или наших спутников – конечны. Они ограничены свойствами земной атмосферы, турбулентностями воздуха и физическими и оптическими ограничениями. Какая бы ни была аппаратура, но разрешения лучше 30–40 см даже в идеальных условиях не будет никак. Кроме того, спутники разведки есть только у больших, космических государств.



Несколько лет назад у России появился самолёт, единственный полностью реализующий возможности ДОН, – Ту-214ОН. Он оснащён по последнему слову техники и несёт фотокамеры, видеосистемы, снимающие полосу до 66 км шириной с высоты 10 км, инфракрасные системы с шириной полосы съёмки 46 км, РЛСБО, бортовой компьютерный комплекс обработки информации и другую аппарату

ру. Американцы сразу же встали на дыбы и начали возражать против его применения: мол, он нарушает условия ДОН. Вашингтон использовал Ту-214ОН как аргумент за выход из договора. За то, чтобы США остались в ДОН, выступают многие сенаторы и конгрессмены, в том числе «ястребы». Уговаривают не разрывать договор и бывшие политики и военные специалисты. Против выхода США и союзники по НАТО, прекрасно понимающие, что Россия, несмотря на декларации на этот счёт, может заморозить или прекратить своё участие в договоре вслед за США. Трамп делает это для того, чтобы показать избирателю, что он не «агент Путина», а крутой парень, идущий наперекор и Конгрессу, и Москве с Пекином, и даже коронавирусу. Поэтому его надо избрать ещё раз.



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