США и Китай: война за звание мирового лидера

Аргументы Недели → В мире 13+

7 мая 2020, 12:09 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

С середины 2000-х годов накопление противоречий между Россией и США многие начали воспринимать как некий новый виток «холодной войны». В тоже время американо-китайский экономический симбиоз считался весьма крепким и выгодным обеим сторонам. Рано или поздно взаимоотношения «гегемона» и «претендента», видимо, должны были привести к столкновению интересов.

Экономические достижения не приблизили Китай к ценностям демократии, зато превратили в реального конкурента США на международной арене. Еще до начала пандемии COVID-19 вся военно-политическая и экономическая инфраструктура противостояния была создана, и активные шаги в этом направлении предпринимал не только Дональд Трамп, но и еще его предшественник Барак Обама.

Режим конфронтации страны больше не скрывают. Сам факт начала пандемии в КНР стал поводом для США к проявлению в отношении Поднебесной мощного психологического давления. С точки зрения предвыборных перспектив Трампу сейчас очень необходим внешний враг, ведь экономика страны, пусть и во многом по независящим от американского президента причинам, летит под откос и не сможет стать козырем в политике нынешнего хозяина Белого дома.

Китай не очень-то хочет вступать с США в открытую конфронтацию, но, как крупнейший американский кредитор, при Си Цзиньпине, похоже, созрел до осознания своих реальных возможностей. События, связанные с пандемией коронавируса, могут сыграть ему на руку. Эпидемия дала КНР преимущества страны, первой преодолевшей острую фазу и ставшей примером для остальных.