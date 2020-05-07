Избежавшие краха. Улучшение ситуации с коронавирусом на Кипре

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7 мая 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Кипр стремительно выходит из кризиса. 883 заболевших и 296 вылечившихся. 15 человек уже погибли, и в основном из-за осложнений, ввиду возникшей пневмонии.

Коронавирус смертелен для очень пожилых людей и тех, у кого есть различные патологии. Также он не щадит и людей со слабым иммунитетом. На Кипре большая часть заболевших переносила лёгкую форму болезни, в редком случае - среднюю. Тех, кто подключён к ИВЛ, там чуть больше десятка. С 4 мая власти острова уже начали смягчать ограничения. Заговорили уже и о скором прекращении распространения вируса. COVID-19 начинает ослабевать не только на Кипре, но и по всему миру.

Комендантский час пока что остаётся, как и многие другие запреты. С 22 часов до 6 утра выходить на улицу запрещается. Улицы городов тщательно патрулируются полицейскими. Были возобновлены богослужения, но численность находившихся в церкви, не должна превышать 10 человек. Начали работу предприятия розничной торговли, регистрационные конторы и стоматологические клиники. По словам самих киприотов, остров чудом избежал тотальной катастрофы. Люди благодарны своей системе здравоохранения, а заодно и судьбе, которая защитила их от напасти.

На данный момент правительство работает над вопросами дальнейшего снятия карантина и составляет необходимые планы. Министерства туризма Кипра, Израиля и Греции уже обсуждают возможность создания так называемого «безопасного треугольника» для тех, кто захочет попутешествовать после окончания пандемии.