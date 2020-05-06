Как Украина планирует выходить из карантина

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6 мая 2020, 22:51 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль еще 22 апреля объявил о том, что правительство страны имеет четкий план выхода из карантина. Прессе глава кабинета министров сообщил, что для начала введения плана есть два условия: если в течение десяти дней процент выявленных случаев заболевания в стране не меняется, либо колеблется в пределах пяти процентов, и если больницы будут заполнены пациентами с COVID-19 менее чем наполовину.

В минувший понедельник правительство постановило продлить карантин до 22 мая. Тем не менее, предполагается, что уже с 11-го числа начнется смягчение режима: откроются парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, парикмахерские. Планируется также возобновление оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами. Можно будет посидеть за столиками летних площадок кафе и ресторанов. Музеи и библиотеки тоже будут работать. При этом правительство продолжит убеждать украинцев в том, что без ношения медицинских масок, постоянной дезинфекции и соблюдения дистанции в полтора метра друг от друга обходиться все равно нельзя.

В интервью «Украинскому радио» премьер Шмыгаль напомнил: метро перевозит ежедневно более двух миллионов человек и является источником огромного риска инфицирования коронавирусом. Поэтому подземку собираются запустить лишь на третьем из пяти этапов выхода страны из карантина.

Третий этап наступит, когда, согласно документу правительства, медицинская система страны «освободится от больных»: откроются отели, хостелы, санатории, кинотеатры, в пределах регионов восстановится транспортное сообщение.

На четвертом этапе на улицах появится общественный транспорт, вернется к работе сфера образования и возобновят работу спортклубы.

Пятый этап начнется, когда медики зафиксируют прекращение внутренней передачи вируса: любые запреты останутся в прошлом - кроме тех, что, по мнению региональных властей, еще необходимы.

По данным главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, эпидемическая ситуация остается напряженной, выраженной тенденции к снижению не наблюдается. На заседании правительства 4 мая он сообщил:

«С конца апреля растет количество случаев заболеваемости коронавирусом в наиболее населенных областях: в Днепропетровской на 30%, в Харьковской и Одесской — на 40%».