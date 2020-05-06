Германия планирует протестировать все население страны на наличие антител к COVID-19

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6 мая 2020, 16:42 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В начале апреля в Германии Институт имени Роберта Коха (RKI) заявил о начале масштабного тестирования по всей стране на наличие антител к коронавирусу. В пресс-релизе учреждения сообщается, что количество человек, перенесших инфекцию и выработавших иммунитет, остается неизвестным, поскольку болезнь зачастую протекает в слабой форме и даже бессимптомно.

Представитель института Марьеке Деген рассказала, что RKI планирует провести три типа исследования. Исследование крови добровольцев, тестирование выборочных групп в регионах. Третья стадия начнется чуть позже и предполагает масштабное тестирование 150 тысяч человек в 150 разных городах Германии.

Помимо Института Роберта Коха, многие немецкие клиники и лаборатории сейчас проводят тесты на антитела. Университетская клиника в городе Эрланген (Бавария) использует три варианта теста: китайского производства, производства немецкой лаборатории Euroimmun и тест, разработанный внутри клиники. В отличие от ПЦР-тестов, дающих положительный результат только во время активного течения инфекции, тесты на антитела также выявляют уже переболевших пациентов, которые могли даже не догадываться о наличии вируса из-за отсутствия симптомов.

По словам руководителя исследований Маттиаса Тенбуша, клиническая чувствительность применяемых тестов - способность выявить все случаи наличия антител - на уровне 100%. Способность не ошибиться и не спутать антитела к COVID-19 c антителами к другому вирусу - на уровне 98% у тестов собственного производства и на уровне 96% у тестов лаборатории Euroimmun.

«Есть хорошие основания предполагать, что, переболев коронавирусом, вы вырабатываете антитела, которые защищают вас, по крайней мере, какое-то время, от риска повторного заражения», - говорит Маттиас Тенбуш. При этом, по словам доктора, существуют нюансы - неизвестно, как долго антитела к коронавирусу сохраняются в организме.

Помимо количества антител, важно их «качество», а точнее - нейтрализующая способность.

«У вас есть разные антитела, которые распознают разные части вируса, - поясняет Тенбуш. - Только антитела, которые способны блокировать проникновение вируса в клетку, называются нейтрализующими».

В настоящее время в клинике Эрланген протестировали образцы крови 400 человек, из них около 40 - пациенты с подтвержденным коронавирусом. Среди остальных тесты выявили антитела у 4% испытуемых. С учетом уровня специфичности в 98% можно предположить, что реальная доля бессимптомных заболевших - 2%. Это значительно ниже, чем, например, в Нью-Йорке, где тестирование 3000 человек выявило наличие антител у 14%.

Доктор Маттиас Тенбуш предполагает, что реальная доля бессимптомных заболевших может быть примерно в 10 раз выше, чем выявленная в исследованиях. Но чтобы это знать наверняка, нужно протестировать буквально все население страны. Этим Германия и планирует заняться.