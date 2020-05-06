Зеленский не поедет на парад 9 Мая в Белоруссию из-за коронавируса

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6 мая 2020, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

В. Зеленский, фото: офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался посетить Белоруссию 9 мая и присутствовать в Минске на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за карантина по коронавирусной инфекции на Украине.

О офисе Владимира Зеленского сообщили, что на Украине карантинный режим из -за эпидемии коронавируса, и президент пока не совершает зарубежных визитов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести парад 9 мая и надеялся на приезд в Минск лидеров стран "хотя бы бывшего Советского Союза". Белорусский лидер ранее заявил, что парад Победы отменить невозможно, так как тысячи белорусов хотят его проведения. В Беларуси никакого карантина нет.