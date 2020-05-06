Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Зеленский не поедет на парад 9 Мая в Белоруссию из-за коронавируса

, 15:37 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский не поедет на парад 9 Мая в Белоруссию из-за коронавируса
В. Зеленский, фото: офис президента Украины

Украинский президент Владимир Зеленский отказался посетить Белоруссию 9 мая и присутствовать в Минске на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне из-за карантина по коронавирусной инфекции на Украине.

О офисе Владимира Зеленского сообщили, что на Украине карантинный режим из -за эпидемии коронавируса, и президент пока не совершает зарубежных визитов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен провести парад 9 мая и надеялся на приезд в Минск лидеров стран "хотя бы бывшего Советского Союза". Белорусский лидер ранее заявил, что парад Победы отменить невозможно, так как тысячи белорусов хотят его проведения. В Беларуси никакого карантина нет. 

 

ИЧ

Общество

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

После критики Владимира Путина Максим Решетников занервничал

Президент России Владимир Путин потребовал от главы Минэкономразвития Максима Решетникова лучше изучить информацию о том, как реализуются ранее принятые меры по поддержке экономики страны на фоне пандемии COVID-19.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью