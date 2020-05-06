Как население США распоряжается денежной поддержкой правительства

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6 мая 2020, 15:05 [ «Аргументы Недели» ]

Специалисты американских бизнес-школ Kellog и Booths проанализировали направление и скорость траты денег населением, которые выделены правительством в условиях эпидемии. Порядка 30% средств израсходованы в первую неделю. Многие люди постарались превратить их в сбережения.



Согласно программе поддержки населения США, каждый американец получил по 1200 долларов. Если семья имеет двоих и более детей, то сумма поддержки могла составлять до 4,4 тысячи долларов.



Практика денежной поддержки американцев в стране уже имеется. Подобные мероприятия проводились в 2001 и 2008 годах. Выделенные средства тратились на покупку продовольствия, товаров длительного пользования. Обеспеченные граждане полученные деньги положили на свои счета, таким образом, обессмыслив усилия правительства.



Всего правительство страны выделило на антикризисные меры порядка двух триллионов долларов. Финансовая поддержка безработных людей проводилась по специальной программе. Специалисты считают, что адресная и запросная схема раздачи денег является более эффективной. Всеобщая система поддержки населения показала ряд деструктивных факторов.



В этом году должны состояться выборы президента США. Действующий глава государства Дональд Трамп намерен повторно баллотироваться в президенты. Всеобщая раздача денег прибавила ему популярности.



