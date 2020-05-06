Греция : смягчение карантина и недовольство населения

Аргументы Недели → В мире 13+

6 мая 2020, 14:14 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирус продолжает своё шествие по европейским странам. Но всё же его конец близок. Во многих государствах его влияние уже начинает ослабевать.

В Греции ситуация с вирусом пока не доходит до того кошмара, что случился в Италии в начале марта. На данный момент там 2642 заражённых. 1374 человека уже успели выздороветь от болезни и прийти в норму. Умерло 146, и в основном это пожилые люди с различными побочными заболеваниями. 35 человек на данный момент находится в серьёзном состоянии. У большинства болезнь проходит в лёгкой или средней форме. По мнениям многих экспертов, Греция избежала катастрофы. Карантинные меры уже начинают смягчать.

Но сами греки недовольны сложившейся ситуацией. Настроения против местных властей существовали ещё задолго до пришествия вируса. А сейчас они и вовсе усилились. Врачи регулярно жалуются на отсутствие специальных приспособлений для поддержки пациентов, а также и мест для размещения больных. Не хватает и защитной одежды. Люди считают местную систему здравоохранения совсем неэффективной. Правительство регулярно обвиняется в коррупции, бездействии и наплевательском отношении. К тому же положение беженцев и мигрантов на территории Греции остаётся катастрофическим. Этим людям не хватает даже еды и воды, не говоря уже о каких-то лекарствах. Если вирус затронет лагеря беженцев, беды уже будет не избежать. Поэтому в Греции и утверждают о том, что проблемы всё ещё сохраняются, и их необходимо в срочном порядке решить.