Япония продлевает рекомендательный карантин до конца мая. На запреты нет законов

В «Стране восходящего солнца» количество случаев заражения коронавирусом уменьшается медленными темпами. В результате правительство продлило карантин до конца мая. Общее количество заражённых составляет 16 тысяч человек, а погибших чуть больше полтысячи. По сравнению с другими государствами, это относительно небольшая цифра.
Медленный спад объясняется необязательностью карантинных мер. На наличие вируса в Японии проверяют только людей с ярко выраженными симптомами. Специалисты из Института здоровья Лондона неоднократно критиковали Японию за правила проведения тестирования граждан. Всего в стране проверили лишь 124 тысячи человек, в то время как в соседней Южной Корее было протестировано более 600 тысяч.
Изначально отмену карантина в Японии планировали на 6 мая, так как правительство понимает усталость людей от постоянного нахождения дома. Но по прогнозам экспертов, страна ещё не вышла на плато.
В стране нет нормативно-правовой базы, которая бы запрещала людям выходить из своих домов, а бизнесу остановить деятельность. Все ограничительные меры носят только рекомендательный характер. Из-за этого японцы не отказываются от путешествий, поездок на море. Несмотря на просьбы руководителей прибрежных городов к руководству страны о закрытии дорог, туристы при передвижении по стране не имеют на своём пути никаких ограничений и препятствий.
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