Новорожденные американские граждане не могут вылететь в Россию

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6 мая 2020, 12:34 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Майами находится более 350 россиян, которые в связи с пандемией COVID-19 не могут вылететь на родину. Большинство из них - женщины с младенцами. Они преднамеренно прилетели в США, чтобы их ребенок получил американское гражданство по факту рождения в этой стране.

Из-за нехватки разрешенных авиарейсов самолеты в первую очередь забирают большие группы людей. Женщины с маленькими детьми на руках решили объединиться в Майами и написали письма в МИД России, Минкомсвязи и Росавиацию с просьбой организовать рейс в Москву.

«Мамы не рискуют с детками маленькими добираться до Нью-Йорка и там ждать, потому что в Нью-Йорке очень опасная ситуация по коронавирусу. И почти четыре часа лететь в Нью-Йорк с грудничком, ходить по аэропортам кажется невозможным. В Майами спокойней, и у многих здесь арендовано жилье», - сообщила одна из женщин, которая после родов хочет вернуться в Россию.

По данным рабочей группы, координирующей возвращение соотечественников из зарубежных стран, с 20 марта по 26 апреля в Россию вернулось 172 199 россиян. Сейчас за границей остается 30–35 тысяч наших граждан, которые ждут самолетов, чтобы вылететь на родину.