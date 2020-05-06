Чемпион Востока. О загадочной ситуации с коронавирусом во Вьетнаме

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6 мая 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирус уже вторгся почти в 200 государств мира. Безжалостная болезнь уже унесла жизни более 200 тысяч человек. Число жертв стремительно приближается к 300-м тысячам. Самих заражённых на планете уже 3 с половиной миллиона.

Но во Вьетнаме всё прошло спокойно и даже хорошо. Благодаря чудесам восточной медицины, здоровью самих вьетнамцев, и возможно местному климату, всё обошлось без трагедий. Сейчас число заражённых в этой стране не превышает 271 человек. 8 всё ещё находятся подключёнными к аппаратуре ИВЛ, но и это не означает, что смерть близка. Многие люди выздоравливали и после пребывания в критическом состоянии. Уровень летальности во Вьетнаме – 0 процентов.

Стоит отметить и весьма немалое число вылечившихся. Оправившихся от инфекции уже 232 человека. За прошедшие 20 дней не было выявлено ни одного случая заражения коронавирусом. Вьетнам уже называют в разных государствах страной-победителем. Все случаи болезней были завозные. Очага распространения инфекции так и не появилось, и Covid-19 не сумел пустить здесь свои корни. У большинства людей заболевание протекало в лёгкой форме, как самая обычная простуда. На данном этапе Вьетнам уже начинает снижать карантинные меры и ослаблять режим изоляции. В скором времени эта страна уже вернётся к нормальной жизни.