COVID-19 против Южной Америки. Южноамериканские государства отчаянно сражаются с коронавирусом

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5 мая 2020, 20:03 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

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Пандемия COVID-19 продолжается, и вирус по-прежнему шествует по планете. Спады наблюдаются пока что только в Азии и в некоторых странах Европы. Почти весь мир охвачен коронавирусной войной. Отчаянная и жестокая борьба с надвигающейся инфекцией идёт сейчас по всей Южной Америке.

Бразилия уже показала свою неэффективность, а её президент Болсонару окончательно себя дисквалифицировал в глазах населения. Ещё в марте глава Бразилии заявлял о том, что коронавирус совсем не опасен, но буквально недавно, 29 апреля, он уже рассуждал о бессилии перед угрозой. Заражённых уже больше 100 000, а число умерших стремительно приближается к 8000-м. Болсонару подвергается всевозможной критике со стороны населения и экспертов. Даже мафия в Бразилии и то признала серьёзность ситуации с вирусом. Однако президент продолжал считать это лишь лёгкой простудой.

Аргентина противостоит коронавирусу более эффективно. На территории этой страны действуют особые карантинные меры, больше похожие на российские. Заражённых там уже много, но много и тех, кто болезнь поборол. К тому же по сравнению с Бразилией в Аргентине малая смертность. Аргентинские власти жёстко следят за ситуацией в городах. Тех, кто нарушает карантин, сурово наказывают. Многие города этой страны опустели. Медики и учёные работают, не покладая рук. Верующие люди изо всех сил призывают Всевышнего к скорейшему торможению пандемии. Не стоит забывать и то, что во многих Южноамериканских странах ещё не слишком высокий уровень жизни. Наркомафия, разгул картелей, массовые убийства и похищения – норма для некоторых государств материка. Да и некоторые индейские племена почти не знают о понятии «здравоохранения». У них и без COVID-19 полным-полно разных проблем с заболеваниями. Та же малярия ежегодно уносит миллионы жизней. Продвижение вируса в «дикие территории» может привести к многочисленным смертям. Во время пандемии испанского гриппа, случившейся в прошлом веке, вымерла большая часть индейского населения в обеих Америках. Многие местные жители не забывают о своём печальном прошлом.

Коронавирусная эпидемия наблюдается и на территории Венесуэлы, как и в других государствах континента. Там ситуация с COVID-19 ещё вполне нормальная. До критического состояния, как в Бразилии, пока не дошло. В Венесуэле 360 заражённых, но при этом уже 158 вылечившихся. У большинства болезнь проходит в лёгкой форме. Президент Мадуро благодарит Кубу, Россию и Китай за поддержку и помощь в сложившейся ситуации. Не стоит забывать и о мнении Мадуро насчёт происхождения коронавируса. Ещё ранней весной лидер Венесуэлы предположил, что COVID-19 может являться биологическим оружием США. В этом его поддержали и многие жители государства, за исключением сторонников оппозиции. Во многих странах Южной Америки Соединённые Штаты не слишком популярны, и часто становятся предметом для конспирологических дискуссий. Американцев обвиняют практически во всех грехах. Даже разгул наркокартелей порою приписывается спецслужбам США.

Сейчас Южная Америка ещё в самом разгаре борьбы с эпидемией. Аналитики пока не решаются говорить о скором прекращении распространения вируса. COVID-19 ещё не побеждён. Пройдёт немало времени, прежде чем весь материк окончательно освободится от этой угрозы. Будем внимательно следить за развитием событий.