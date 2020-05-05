«Это всё Китай». О том, что многие японцы думают о происхождении коронавируса​

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5 мая 2020, 16:59 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Так уж сложилось, что коммунистические режимы признаются не везде. Во многих странах с определённым уровнем свободы любая держава с преобладанием просоветского коммунизма приравнивается к диктаторской империи.

Многие японцы совсем не любят китайцев. Уже одно слово «коммунизм» вызывает у жителей островов ярое отвращение. И это не удивительно, ведь сами японцы – это, по сути, союзники США. А уж в Америке на строгий дисциплинарный строй в восточном стиле всегда смотрели, как на нечто недопустимое.

О исключительно китайском происхождении коронавируса заявляли не только американцы, но и представители других стран, ненавидящих режим в Поднебесной. В Японии о так называемой «уханьской пробирке» говорили ещё в феврале месяце. Сейчас же многие японцы склонны считать произошедшее в Ухани – «вторым Чернобылем». Сложившуюся ситуацию предпочитают не обсуждать в широких кругах. Обычно такие разговоры проходят тет-а-тет или в социальных сетях. Японцы всегда не любили китайцев, и это неоспоримый факт. Хотя и китайцы тоже не разделяют любви к гражданам из Империи Восходящего Солнца. Ведь мало кто из жителей Поднебесной забыл про чудовищные события 30-х годов. Тогда японцы устроили массовую бойню в китайских городах. Геноцид в Нанкине до сих пор официально не признаётся.

На данный момент в Японии зафиксировано 15 078 заражённых. Давно введён режим Чрезвычайного Положения. Вылечилось уже 4156 человек, а умерло – 536. Умершие в основном – это пожилые люди и те, у кого слабый иммунитет. Медики и фармакологи в Японии работают на пределе. И очень многие из них считают виновником ситуации исключительно Китай. И дело здесь вовсе не в Уханьском рынке. По поводу происхождения вируса на рынке уже высказывался доктор Монтанье. Он называл эту теорию обыденной сказкой, за которой кроется чудовищная тайна. И правда, неужто какой-то китайский обжора, съевший летучую мышь, мог стать ответственным за гибель сотен тысяч? Слишком уж это странно. Тем более, что совсем неподалёку от того же рынка находится знаменитая Уханьская лаборатория, где уже много лет изучают опаснейшие вирусы.л

Большая часть японцев считает, что вирус мог вырваться из лаборатории. Теория FoxNews, представленная Трампу ещё в середине апреля, кажется актуальной. Правда никто точно не может сказать, чем же на самом деле является Covid-19 – биологическим оружием или просто обычным вирусом для исследования. Китай уже много лет заявляет о своём превосходстве и о скором прорыве в технологиях. К тому же, как и упоминалось ранее, в этой стране царит коммунистический режим со строгой дисциплиной и с ненавистью к американскому капитализму. Хотя при этом многие элементы капитализма так же присутствуют в Китае. Ещё одна проблема Поднебесной – её чрезмерная «военизированность». Разглагольствование о том, что везде и всюду враги, нередко приводит к паранойе. Если вокруг враги, то значит, стоит всегда быть наготове. Не правда ли? Так что варианты с биологическим оружием на запас тоже очень возможны. Да и едва ли множество учёных и политических деятелей, утверждающих о гипотезе с ОМП, могут все поголовно ошибаться. Скорее наоборот, странной кажется именно теория о зоонозности. В Японии именно так и считают. Очень многие эксперты доверяют исследованиям доктора Монтанье, который ещё недавно заявлял о присутствии в вирусе ВИЧ-элементов. Как они туда попали, конечно же большая часть «зоонозных» сторонников толком не объяснила, отделавшись лишь рассуждениями «вокруг да около».