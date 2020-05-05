В Испании зафиксировали 867 новых случаев COVID-19

На территории Испании жертвами коронавируса нового типа за минувшие сутки стали 185 человек. Соответствующую информацию во вторник, 5 мая, предоставили сотрудники министерства здравоохранения страны.

Третий день подряд в Испании регистрируется менее 200 летальных исходов в сутки. 3 и 4 мая было зафиксировано одинаковое количество летальных исходов – 164 человека. Общее число скончавшихся – 25 613 граждан.