Российский академик считает, что из-за действий Трампа нарастает риск угрозы ядерной войны

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5 мая 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Дональд Трамп, фото: facebook.com/DonaldTrump

Сергей Рогов, научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН, считает, что из-за действий администрации американского президента Дональда Трампа имеется риск роста угрозы ядерной войны.

Эксперт рассказывает, что в настоящее время конфронтация между США и Китаем становится центральной осью системы международных отношений. Ситуацию можно сравнить с холодной войной, в которой участвовали СССР и США.

США настойчиво обвиняют Китай в сокрытии информации о коронавирусе COVOD-19. Госсекретарь Майк Помпео требует призвать к ответу Коммунистическую партию КНР. Но доказательств вины Пекина американцы не приводят.

Как заявил академик Сергей Рогов, противостояние между США и Китаем распространяется практически на все сферы отношений между Вашингтоном и Пекином: на экономическую, и военную, и идеологическую. Помпео настаивает, что основным врагом является Китайская коммунистическая партия.

Также администрация Трампа обусловила продление договора СНВ-3 присоединением к нему Китая. Российский академик убежден, что этого не произойдет ни при каких обстоятельствах.

Рогов считает, что "все говорит о нарастающем хаосе в системе международных отношений".