Трамп поругался со своим окружением из-за взглядов на ситуацию с COVID-19

Уровень рейтинга Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в США снижается уже на протяжении нескольких недель. Одной из весомых причин происходящего эксперты считают необдуманные заявления американского лидера по поводу ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Помощники Трампа пытаются его остановить.

Несколько дней назад президент провел серию очных консультаций и бесед по видеосвязи с руководителем его предвыборной кампании Брэдом Парскейлом, старшим советником Белого дома Джаредом Кушнером и с председателем Национального комитета Республиканской партии Ронной Макдэниел. По информации The Washington Post, советники пытались убедить Трампа в необходимости отказаться от ежедневных брифингов по ситуации с пандемией или хотя бы перестать отвечать на вопросы журналистов в ходе общения с прессой в этом формате. Поводом для беспокойства у окружения американского лидера явились далеко не всегда имеющие под собой основания заявления по ситуации с распространением коронавируса и борьбе с ним. Примером таких необдуманных высказываний может служить хотя бы предложение Трампа вводить внутрь человеческого организма дезинфицирующие средства, которые эффективны для обработки поверхностей. Врачи такие действия называют смертельно опасными.

«Политическая команда Трампа в последние недели стала испытывать всё большее беспокойство, поскольку брифинги становились все более воинственными, в то время как экономика стремительно падала, а число умерших от коронавируса продолжало расти», - отмечает The Washington Post (WP).

Результаты проведенных закрытых опросов показывают, что Трамп уступает будущему кандидату демократов и бывшему вице-президенту Джо Байдену в так называемых колеблющихся штатах, где представители двух основных партий не могут гарантированно победить. По сообщениям источников WP, действующий президент, используя ругательства, дал понять своему окружению, что в итоги опросов он не верит, и проигрывать Джо Байдену отказывается. Тем не менее, в минувшие выходные брифинги Трамп уже не проводил. Окружение президента США рассчитывает, что в ближайшее время он станет чаще выезжать за пределы Белого дома, чтобы участвовать в мероприятиях, посвященных экономическим вопросам.

На рейтинг Дональда Трампа оказывают негативное влияние последние конфликты с губернаторами, удручающая ситуация со спадом в экономике и катастрофическим ростом числа новых безработных, число которых в США за последние полтора месяца превысило 30 миллионов человек. Известно, что глава государства рассчитывал сделать именно экономические успехи своей политики козырями в нынешней предвыборной игре.