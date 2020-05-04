Маразмы недели: присвоить путинскую историю, «кастрюлеголовая» Элла и таджикский демарш

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4 мая 2020, 13:31 [ «Аргументы Недели», Оксана Шкода, Журналист ]

фото: соцсети

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный на основании действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только.

Сразу оговоримся: в украинском политическом пингвинарии не то чтобы всё спокойно, но стабильно. Маразм крепчает, по причине чего становится неотъемлемой составляющей происходящего, чем дальше, тем глубже погружая украинских патриотов на дно. Наблюдая за всем этим со стороны, непременно хочется услышать ответ на вопрос: почему на Украине бездействуют психиатры?

К примеру, почему бы не обследовать депутата фракции «Европейская солидарность» Ирину Геращенко, чей диагноз настолько очевиден, что вовсе не вызывает сомнений? На днях эта забавная зверюшка, запутавшись в своём патриотическом гневе, призвала сородичей по маразму «не присваивать путинскую историю».

«Украинцы всего мира выступили против присвоения путинской истории. А вот реакции самой Украины, профильного министерства, Офиса президента, Верховной Рады и даже профильного комитета парламента нет и не будет. А то Путин обидится и не будет больше кому смотреть в глаза», - заявила Геращенко, чем, безусловно, посягнула на первенство в речевой эквилибристике, прочно занимаемое мэром Киева Виталием Кличко.

Ирина Геращенко

Впрочем, Ирина Геращенко - всего лишь винтик в сложном механизме украинской неадекватности, поскольку таких, как она на Украине немало. Взять, к примеру, 309 народных депутатов, проголосовавших за постановление, суть которого сводится к следующему: парламенты иностранных государств и международные парламентские ассамблеи должны немедленно осудить «продолжающуюся уже более шести лет агрессию Кремля в Украине» и бить в гневные бубны по поводу «незаконного сооружения Российской Федерацией мостового перехода через Керченский пролив». Также вышиваночные покемоны с мандатами требуют «усилить политико-дипломатическое и санкционное давление на государство-оккупанта до полного прекращения им вооружённой агрессии». Что касается «агрессивного Кремля», то непосредственно от него украинские депутаты потребовали «отказаться от расширения агрессивных действий в черноморском регионе, отменить запрет деятельности Меджлиса крымскотатарского народа и обеспечить свободное развитие традиций и культурной самобытности на временно оккупированных территориях Украины».

Украинское хобби - призывать к санкциям против России

И ещё один довольно интересный момент: Украина призывает мировое сообщество «требовать от РФ прекратить депортацию гражданского населения временно оккупированной АР Крым и города Севастополя и перемещения граждан РФ на временно оккупированную территорию Украины, что приводит к изменению демографического состава Крыма и города Севастополя». Здесь, как говорится, без психиатра не разберёшься, поскольку данное обращение, сотрясающее воздух, подлежит «термической» обработке специалистов.

На фоне этого маразма Киев отказался вывозить своих туристов, застрявших по причине эпидемии в африканском Занзибаре, предложив им обратиться за помощью… в Посольство РФ (российские граждане также оказались заблокированные на острове), о чём сообщила журналистам находящаяся в этой стране украинская туристка. Как известно, на Бали тоже застряли граждане Украины, двоих из них даже нашли мёртвыми в гостиничном номере. А более трёхсот украинцев (преимущественно, заробитчан) ожидают своей участи в ОАЭ, но министерство инфраструктуры Украины во главе с Владиславом Криклием отказало уже двум эвакуационным самолётам: 25 апреля из Дубая не вылетел рейс FlyDuba, а 28 апреля из Шарджи - AirArabia.

SOS Москва, на связи - Занзибар

Отметим, что в Конституции Украины есть статья 33, в которой сказано: «Гражданин Украины не может быть лишён права в любое время вернуться в Украину». Впрочем, эта книжка в незалежной уже давно невостребованная. Поэтому брошенным украинским гражданам остаётся надеяться лишь на чудо в лице российских дипмиссий: глядишь, удастся «упасть на хвост» россиянам и эвакуироваться.

Киев при этом лишь облегчённо вздохнёт. А некоторые привычно наденут на головы кастрюли - неотъемлемый атрибут украинского патриотизма. И если кто-то воскликнет «Этого не может быть, потому что этого не можете быть!», можно с уверенностью доказать обратное: это есть, и конца-края этому не предвидится. Ведь кастрюля теперь не просто средство защиты от «банды Януковича», но элемент школьной подготовки подрастающего поколения.

Так, киевская учительница истории Элла Сытник в ходе дистанционного урока в рамках «Всеукраинской школы онлайн» проиллюстрировала события на Майдане 2013-2014 годов, надев кастрюлю на голову. Таким образом, пятиклассники увидели «героические хроники майданного достоинства», погрузившись вместе с педагогом в нетленные страницы новейшей украинской истории. Пани Сытник с кастрюлей на голове рассказала им о кровавом тиране Януковиче и исконном украинском лыцарстве, наглядно продемонстрировав, как бесстрашные евромайдановцы отстаивали право попасть в Евросоюз, показав твёрдость духа и непоколебимость.

Элла Сытник

Кстати, как оказалось, «кастрюлеголовая» Элла раньше преподавала историю КПСС и даже получала премии за уроки, превозносящие заслугу советской России во Второй Мировой войне. Но это было, как говорится, вчера. Сегодня же Элла Сытник состоит в таких организациях как «Новая украинская школа», «Нова Доба» (на русском - «Новые сутки») и «Всеукраинская онлайн-школа», которые тесно связаны с Джорджем Соросом и оплачиваются не из бюджета Украины.

«По следам кастрюли на голове у учительницы. Пока на уроках истории из уст учителей и из учебников будет капать этот яд и совершенно извращённые смыслы, откровенная ложь и ограниченность «архитекторов» вот этого хутора, мы не сможем двигаться вперёд и ввысь. Это путь лишь вниз и назад. Страна - не в смартфоне, она - в *опе. Кто-то призывает во всём находить позитивный смысл. Нахожу. Фейковые государства долго не живут», - отметила украинский оппозиционный политик Елена Бондаренко.

«Сказать уже нечего! Просто слова закончились, остались только междометия! Украинская «училка истории» в очередной раз пробила дно лжи, уродства и цинизма. Господи! Слава тебе, что я закончил школу в самом начале девяностых, когда учитель был непостижимо светлым и абсолютно авторитетным человеком! Строгий, справедливый, умный, мудрый, снисходительно вежливый в обращении с детьми и в преподношении своего предмета на уроке. Сказать, что я в шоке от увиденного, - это ничего не сказать!», - поделился своим мнением известный киевский адвокат Валентин Рыбин.

Стоит подчеркнуть, что украинская самоидентичность, которой на самом деле не существует, - штука заразная. Процесс её внедрения намного страшнее эпидемии коронавируса, поскольку маразм местного разлива передаётся не воздушно-капельным путём, а плотно вдалбливается в мозги населения. Казалось бы, какое отношение к этому имеет Таджикистан? Оказывается, имеет. В этой стране, являющейся фактическим лидером по поставке в Россию гастарбайтеров, вступила в силу поправка в закон «О государственной регистрации актов гражданского состояния», согласно которому государственные органы не имеют права выдавать документы с русским написанием фамилий и отчеств.

Спросите, как это выглядит на практике? Всё просто: согласно новым поправкам, фамилии будут формироваться с таджикскими окончаниями «-зод», «-пур», «-ийон», «-фар». Потому как уж слишком много нынче «чужих», фамилии которых заканчиваются на «-ов» и «-ова» с отчествами на «-ович» и «-овна».

«Мы должны иметь национальные и патриотические чувства», - отмечают таджикские чиновники.

Дерусифицированный Таджикистан

Подчеркнём, что процесс дерусификации имён в Таджикистане стартовал ещё в 2007 году с лёгкой руки президента Эмомали Рахмона: будучи Рахмоновым при рождении, он убрал со своей фамилии русский суффикс «-ов». Тогда Рахмонов-Рахмон призвал сограждан последовать его примеру, но те, наоборот, обеспечили всплеск русифицированных имён. Причина проста: таджики меняли свои имена из-за массовой миграции в Россию с целью упрощения процесса оформления документов РФ. Таким образом, патриотическая тема, не зашедшая добровольно, возымела законодательное решение, став принудительным актом.



«В Таджикистане сейчас заботятся о сохранении литературного таджикского языка, на Украине - украинского. Это естественный процесс сохранения своей идентичности», - заявила Sputnik Таджикистан председатель клуба Льва Гумилева в Душанбе Ольга Ладыгина.

У многих понятия «идентичность» и «самобытность» ассоциируются с украинскими рогулями, которые, пытаясь продемонстрировать миру то, чего у них отродясь не было, развалили страну, выставив её на всеобщее посмешище. И если Чёрное море выкопали древние укры, то не исключено, что вскоре мы услышим таджикскую версию возникновения Вселенной.