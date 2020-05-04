СМИ КНР назвали безосновательными заявления о том, что Китай манипулирует ВОЗ

Аргументы Недели → В мире 13+

4 мая 2020, 09:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

флаг Китая, pixabay.com

Китайские журналисты назвали безосновательными заявления о том, что КНР манипулирует Всемирной организацией здравоохранения и пытается скрыть информацию об эпидемии коронавируса нового типа.

В Китае средства массовой информации подчеркивают, что ВОЗ является независимой международной организацией, в составе которой находятся 194 страны-члена ООН. Именно поэтому, по словам журналистов, манипулировать ей невозможно.

Отмечается, что среди 21 члена руководящей группы штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения только один представитель КНР.