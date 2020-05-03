Кишинёв даёт отпор. О коронавирусной ситуации в Молдове

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3 мая 2020, 19:35 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ситуацию в республике Молдова с Covid-19 вполне можно назвать удовлетворительной.

На данный момент там не наблюдается стремительного ухудшения ситуации. Кишинёв и его руководство дают хороший отпор коронавирусу. Сейчас в Молдове число инфицированных достигает отметки в 4000 (точная цифра – 4121). Умерли 125 человек, и в основном это очень пожилые люди или те, у кого имеются побочные заболевания.

Количество выздоровевших увеличивается с каждым днём. Те, кому удалось побороть инфекцию, чувствуют себя вполне нормально и радуются исцелению. Число оправившихся от воздействия вируса приближается к 1400-м (точная цифра – 1382 человека). К сожалению, больше 200 человек всё ещё находится в тяжёлом состоянии. Их уже подключили к системе искусственной вентиляции лёгких.

Недавно в Молдове заразился министр внутренних дел Павел Войку. Госпитализация ему не потребовалась. На сегодняшний день он находится дома на самоизоляции и чувствует себя вполне неплохо. Более того, власти республики уже задумываются о скором снятии многих ограничений и ещё большего ослабления карантина. С 27 апреля там уже начали работать некоторые учреждения. Правда запрет на посещение кафе и ресторанов пока ещё сохраняется.