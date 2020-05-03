Просвет уже скоро. О ситуации с Covid-19 на территории Сербии

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3 мая 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ожесточённая борьба с коронавирусом продолжается по всей планете. Но в Сербии уже заговорили про скорое улучшение ситуации.

С 18 мая правительство этой страны уже открывает авиасообщение с другими государствами. С завтрашнего дня уже запускаются поезда и автобусы, восстанавливается междугороднее сообщение, открываются кафе и рестораны. С 8 мая начинают работать и торговые центры, включая самые крупные моллы. Правда дистанционная система и некоторые ограничения ещё сохранятся на какое-то время. В стране уже открылись парикмахерские и спортивные залы.

Сохраняется и европейская система отношения к старикам во время пандемии. Пожилым можно выходить на улицу на полчаса по определённым дням, а также ходить в магазины лишь в строго отведённое время. Сами местные жители благодарят за работу не только своё правительство и медиков, но и вирусологов нашей державы. Россия и Сербия ещё больше укрепили свои дружественные отношения.

На данный момент число заражённых на территории Сербии достигает отметки в 9000. Точное количество инфицированных - 9362. Умерло 189 человек, а выздоровело уже 1426. Большинство заболевших переносит болезнь в лёгкой или средней форме. К аппаратам ИВЛ подключено 57 человек, и медики надеются, что число тяжёлых случаев будет уменьшаться.

Многие сербы считают, что Бог не допустит дальнейшего распространения инфекции, и в скором времени эпидемия закончится. Большинство местных жителей – верующие христиане, и потому не удивительно слышать от них подобные слова. Однако до сих пор сохраняется и неприязнь к американцам и странам, вступившим в НАТО. Эта неприязнь существует ещё со времён Косовской войны. Некоторые жители Сербии утверждают, что коронавирус теоретически мог быть создан правительством США для атаки на многие мировые державы. Однако эти заявления, как правило, ничем не подтверждаются.