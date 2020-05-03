В Казахстане клан Назарбаева уходит на второй план

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3 мая 2020, 14:39 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 2 мая лишил депутатских полномочий спикера верхней палаты парламента Даригу Назарбаеву. Такое решение стало большой неожиданностью, ведь теперь она не сможет стать президентом страны. Что думает на этот счет отец Назарбаевой, пока остается неизвестно.

Чуть больше года назад бессменно правивший на протяжении 29 лет президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку, передав власть Токаеву. На следующий же день главой сената республики стала старшая дочь экс-президента Дарига.

Множество экспертов тогда решили, что Токаев – временный сменщик Назарбаева, а Дарига спустя некоторый срок его подвинет, поскольку пост председателя Сената дает прямой путь к президентству в случае внезапной отставки главы государства. Похоже, эта гипотеза была ошибочной.

Версия строилась на том, что Токаев полностью подконтролен Нурсултану Назарбаеву, а тот, в свою очередь, хочет сохранить власть в руках своей семьи. Со временем же Токаев становился похожим на полноценного реформатора, что не очень вязалось с предыдущей ставкой на стабильность. Новый президент провозгласил концепцию «слышащего государства», разрешил некоторые митинги и даже приблизил к себе несколько представителей гражданского общества. При этом Токаев позволял себе публично критиковать некоторые проекты своего предшественника, но непосредственно на личности, правда, никогда не переходил.

По позициям Назарбаевых сильно ударили события, происходившие в собственной семье. Сначала младший сын Дариги Назарбаевой Айсултан открыто заявил, что его дед, на самом деле, приходится ему отцом. Министру информации и коммуникаций страны пришлось публично объявить, что у Айсултана проблемы с употреблением наркотиков и слушать его не стоит — но это стало лишь дополнительным ударом по репутации всей семьи.

В дальнейшем начались проблемы со старшим сыном Нурали: его и саму Даригу английское следствие обвинило в том, что через недвижимость в Лондоне, общая стоимость которой равна порядка 100 млн. долларов, они отмывали деньги. В суде эти обвинения удалось опровергнуть, однако осадок остался, и это явилось еще одним прямым и сильнейшим ударом по Дариге Назарбаевой.

Ситуация, связанная с распространением COVID-19, похоже, окончательно усилила полномочия Касым-Жомарта Токаева. Политолог Виктор Ковтуновский обращает внимание на то, что Токаев почти сразу после начала эпидемии коронавируса ввел в стране режим чрезвычайного положения, что вообще не требовалось для объявления карантина.

«Неожиданным стало и то, что после введения режима ЧП Токаев практически единолично узурпировал всю законодательную власть в стране, - рассказывает эксперт. - Он подписал ряд указов, которые наделяют его безграничной властью, в том числе и в сфере компетенций парламента. А дальше неожиданным стало полное молчание на этот счет Нурсултана Назарбаева, который самоизолировался от ситуации».

Тем не менее, лишение Дариги Назарбаевой поста главы Сената стало совершенно неожиданным для всех. Похоже, что президентом ей стать уже не суждено.