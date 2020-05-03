Папа Римский объявил 14 мая днем духовного единения религий в молитве за окончание пандемии

Папа Римский Франциск объявил днем духовного единения религий в молитве и посте за окончание пандемии COVID-19 14 мая. Об этом понтифик сообщил ранее сегодня в рамках воскресной проповеди.

Священнослужитель уточнил, что принял предложение Высшего комитета человеческого братства, чтобы 14 мая все верующие мира воссоединились в своем обращении к Господу с просьбой о помощи человечеству в преодолении пандемии. По словам Папы Римского, молитва имеет универсальную ценность.

Понтифик также в очередной раз выразил свою искреннюю поддержку всем заболевшим коронавирусом и тем, кто им помогает.