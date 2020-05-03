Пандемия во Франции: люди выйдут на улицы

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3 мая 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

Несмотря на то, что Франция является одним из мировых лидеров по числу заразившихся COVID-19, с 11 мая правительство планирует приступить к реализации плана по выводу страны из режима изоляции. Такое решение продиктовано тем, что даже только по итогам первого квартала 2020 года, экономика государства оказалась в глубокой рецессии.

Такого глобального падения экономических показателей в стране, похоже, не видели с 1949 года. Число «временно безработных», которым государство при этом оказало материальную поддержку, перевалило за 11 миллионов - это почти половина трудоспособного населения. Министр экономики Ле Мэр констатирует: «Нужно, чтобы как можно больше французов вернулось на работу».

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп представил план выхода страны из режима изоляции, после того, как он был одобрен президентом Эммануэлем Макроном. Премьер сообщил, что первый этап плана по снятию карантина будет действовать с 11 мая по 2 июня. Десятки миллионов французов смогут находиться на улицах, не опасаясь быть подвергнутыми административным наказаниям. Откроются почти все магазины, библиотеки и небольшие музеи. Рестораны и бары останутся закрытыми, но французам уже можно будет собираться компаниями до 10 человек. Карантинные меры будут пересматриваться и уточняться каждые три недели. Власти отдают себе отчет в том, что зараженных станет намного больше, чем в последние дни карантина, но надеются, что распространение вируса удастся удержать в «разумных рамках».

«Можно надеяться, что невероятные усилия исследователей по всему миру позволят в срок от 12 до 24 месяцев найти вакцину», - сказал премьер-министр Филипп, отметив, что пока «все французы должны держать в голове простые слова: мы должны будем жить с этим вирусом». Премьер доложил: полуторамесячный карантин позволил «избежать 62 тысяч смертей». Тем не менее, цифры ужасают: по состоянию на начало апреля во Франции от коронавируса погибли почти 25 тысяч человек.

Специалисты Европейской сети исследований в области искусственной вентиляции легких (REVA) выяснили, что уровень смертности от коронавируса во французских реанимациях, которые, в отличие от итальянских, никогда не были перегружены, составляет от 30 до 40%, а не 10%, как утверждал Минздрав страны.

По словам премьер-министра, к 11 мая количество проводимых тестов на коронавирус в стране должно быть увеличено до 700 тысяч в неделю. Еще одним обязательным условием он назвал создание, по примеру Южной Кореи, «мобильных бригад», которые должны будут после обнаружения больного восстанавливать списки всех, с кем он контактировал.

«Жить с вирусом, принимать меры постепенно, и адаптировать их к условиям на местах - вот три принципа нашей национальной стратегии», - заявил глава правительства.

По итогам опроса, 60% французов не верят в то, что озвученный премьер-министром план по выходу из изоляции приведет к успеху. Если такое произойдет, то во Франции возможны вторая волна эпидемии и новый карантин.