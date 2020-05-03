Президент Нигерии назначил покойника на высокопоставленный пост

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3 мая 2020, 12:03 [ «Аргументы Недели» ]

AP Photo/Frank Augstein, Pool

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари назначил умершего Тобиаса Чуквуэмека Оквуру членом правления правительственного агентства. Выяснилось, что Оквуру умер два месяца назад.

77-летний президент Бухари одобрил кандидатуру на должность в правительстве человека, похороны которого состоялись ещё в феврале. Вакансия была вновь открыта после того, как журналисты указали, что г-н Тобиас Чуквуэмек Оквуру не может занять эту должность из-за своей смерти в возрасте 59 лет.

Помощник президента по связям с общественностью Лауретта Оночи решила сослаться на демократическую систему, объяснив, что процедура отбора и назначения кандидата занимает слишком много времени. Она заявила, что Оквуру был жив, когда президент назначил его на пост в совете директоров, и что «он даже пришел обновить свое резюме, готовясь к назначению после проверки в Сенате. К сожалению, когда он скончался, ожидая подтверждения своего назначения Сенатом, эта информация не была передана федеральному правительству», — сказала она.

Мохаммаду Бухари возглавил страну в 1983 году в результате военного переворота, но был свергнут через два года. После этого он трижды баллотировался в президенты и выиграл выборы в 2015 году. В 2019-м его переизбрали на четырехлетний срок.