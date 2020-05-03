На границе Южной Кореи и КНДР утром произошла стрельба

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3 мая 2020, 08:58 [ «Аргументы Недели» ]

pexels.com

На границе Южной Кореи и КНДР в воскресенье, 3 мая, в 7:41 по местному времени произошла стрельба. Объединенный комитет начальников штабов республики Корея сообщил, что инцидент произошел южнокорейском уезде Чхорвон на границе с Северной Кореей. Несколько пуль, выпущенных с территори КНДР попали в сторожевой пост, расположенный в демилитаризованной зоне.

После этого служащие вооруженных сил Южной Кореи в соответствии с инструкциями дважды дали оповещение по радиосвязи и дважды выстрелили в ответ. В результате перестрелки никто не пострадал.

В Объединенном комитете начальников штабов заявили, что предпринимают попытки выяснить по дипломатическим линиям причины стрельбы, чтобы не допустить последствий и дальнейших инцидентов на границе, сообщает агентство Yonhap.