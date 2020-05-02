Туннель уже заканчивается. Улучшение коронавирусной ситуации в Италии

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2 мая 2020, 20:01 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё месяц назад Италия считалась эпицентром коронавирусной инфекции во всей Европе. Такого страна не знала уже почти столетие.

Нечто подобное происходило разве что во времена испанского гриппа. Сейчас же ситуация стремительно улучшается. Заболевших всё ещё много, и их количество достигает 207 428, но при этом увеличивается и число выздоровевших. Количество тех, кто уже оправился от болезни, уже достигло 78 429 человек. Люди стараются как можно быстрее забыть про «адскую» весну 2020-го. Растёт и число тех, кто болеет бессимптомно или в лёгкой форме. Каждый день приносит много радостей для медиков. Всё больше и больше людей выписываются из больниц.

С 4 мая уже начинается процесс снижения ограничительных мер. Пока верховные власти Италии ещё не планируют открывать страну. Более того, недавно заговорили о полном закрытии государства для иностранцев до конца года. Но местные жители уже через несколько дней смогут спокойно гулять по паркам, встречаться с родственниками и друзьями. Летом уже планируется открыть пляжи. Вскоре заработают рестораны, кафе и многие учреждения страны. Правда вот масочный режим ещё на какое-то время сохранится. На данном этапе в стране ещё много заболевших, а значит, коронавирус далеко не побеждён. Многие люди заявляют, что «тёмный туннель уже заканчивается, и не за горами появление яркого солнца».

Италия благодарит Россию и президента Путина за большую поддержку и помощь. Но и местные власти немало помогли собственным гражданам ввиду чрезвычайной ситуации. Ещё с марта месяца была назначена целая программа поддержки людей, оказавшихся в сложном положении. Были введены специальные пособия для самозанятых (500 евро), также выплачены премии тем, кто продолжал работу во время пандемии, организованы фонды поддержки для наёмных работников.

Министр экономики Роберто Гуалтьери говорил ещё в марте: «Никто не останется один. Мы делаем и будем делать всё для защиты наших граждан». На экстренную помощь для семей, работников по найму и бизнеса правительство выделило более 20 миллиардов евро. Однако прямых выплат каждому человеку так назначено и не было. В заражённых регионах Италии даже стали заговаривать о скором голоде. Ввиду тяжёлого экономического положения, некоторые люди даже пошли на грабежи.