Кардинал Ватикана отправил оставшимся без работы проституткам-транссексуалам деньги на еду

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2 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: REUTERS

Фото: Global Look Press

Кардинала Конрада Краевского не зря называют Робином Гудом. В Ватикане он отвечает за благотворительность. В свободное время раздает еду бездомным, а также защищает права мигрантов. На этот раз помощь от кардинала получили проститутки-транссексуалы, оказавшиеся в бедственном положении из-за коронавируса.

Работающие на улицах курортного города недалеко от Рима проститутки обратились к кардиналу с просьбой оказать им хоть какую-то помощь. Из-за карантина у них не осталось денег даже на еду.

Краевский считает, что нет ничего такого, в том, что он направил людям деньги – это лишь следование христианским принципам. Кардинал, один из самых молодых в Ватикане, не понимает, почему этот жест привлек столько внимания общественности. В беседе с журналистами Краевский также подчеркнул, что так называемые жриц любви часто не могут получить поддержку от государства из-за отсутствия документов – их отбирают сутенеры.