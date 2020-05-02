Нет плана, нет стратегии, нет защиты. Ухудшение коронавирусной ситуации в Пакистане

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2 мая 2020, 15:57 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Коронавирусная пандемия, захлестнувшая мир, открыла дорогу не только для паники и страха, но и для внутреннего раскола стран.

Пакистан стал как раз той самой державой, где многие проблемы сразу же повылезали наружу. На данный момент в этой стране 18 114 заражённых. 4715 человек уже выздоровели, а 417 – скончались. Проблема в том, что Пакистан считается одной из бедных стран, хоть и обладает ядерным вооружением. Большая часть населения по-прежнему живёт за чертой бедности и выискивает деньги на еду. Имеются всевозможные проблемы и с олигархической «деспотией».

Оппозиция в стране обвиняет премьера Имрана Хана в высшей форме безответственности и отсутствии плана. Стратегии по борьбе с коронавирусом в Пакистане по-прежнему не существует. В этой стране до сих пор работают мечети и многие учреждения. Медики уже стали объявлять голодовку в знак протеста.

Количество заражённых продолжает расти, но власти отчего-то медлят. Медики требуют, чтобы члены правительства серьёзно отнеслись к распространяющейся по миру инфекции и ввели более строгие правила. Погибнуть могут многие люди. В пример ставится и эпидемия чумы, случившаяся в конце XIX века. Тогда на территории Азии умерли миллионы. Уровень бедности был ужасающим, а здравоохранения не было как такового.

Сейчас Пакистан находится в реальной опасности, и об этом заявляют уже не только доктора, но и многие политики. «Мы не намерены останавливаться в своих протестах», - говорят взбунтовавшиеся врачи, «Мы хотим, чтобы правительство услышало нас и перестало игнорировать наши требования».