Младенцев по всему миру начали называть в честь коронавируса

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2 мая 2020, 14:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: pixabay.com

В мире набирает популярность тренд называть младенцев в честь коронавируса. Пандемия вдохновляет новоявленных родителей на словотворчество, когда речь заходит об имени малыша.

На Филиппинах родители назвали новорожденную дочь Ковид Мари. Таким образом они выразили благодарность вирусу, который пощадил их семью. На юго-востоке Индии сразу две женщины проявили оригинальность. Теперь в стране живут девочки с именами Корона Кумар и Корона Кумари. Отмечается, что идею для имен подал врач. А на севере Индии растет малыш Локдаун (в переводе с английского - карантин). Таким образом родители решили зафиксировать в памяти все проблемы, которые им принес 2020 год.