Байден ответил на обвинения своей бывшей помощницы в домогательствах: «Этого никогда не было»

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1 мая 2020, 18:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Associated Press

Джо Байден, фото: Edward M. PioRoda, globallookpress.com

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден прокомментировал обвинения своей бывшей помощницы Тары Рид в сексуальных домогательствах. Это первый комментарий политика, об обвинениях которого стало известно в середине апреля.

Байден заявил: «Этого никогда не было». Он заявил, что слова его бывшей помощницы не соответствуют действительности.

Тары Рид рассказывала о харассменте своей матери, подруге, брату и бывшей коллеге. По словам Рид, около 30 лет назад Байден приставал к ней. В 1993 году он прямо в одном из коридоров Капитолия без разрешения целовал ее и настаивал на интимных отношениях.

Президента США Дональда Трампа на обвинения женщины в адрес его соперника на предстоящих выборах заявил, что Байден должен ответить на претензии. Трамп считает, что политика могут оговорить, обвинения могут быть ложные.