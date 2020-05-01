Нежёсткий карантин. О коронавирусной ситуации в Швеции на данный момент

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1 мая 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Шведская модель борьбы с COVID-19, по словам многих аналитиков, оказалась неэффективной. Но само правительство скандинавской страны не собирается отказываться от прежних методов.

По словам властей, «жёсткий карантин и полная изоляция приведёт к всплеску насилия в семьях и к возникновению жутких депрессий». Министр иностранных дел Швеции Анна Линде упомянула, что борьба с эпидемией – это не спринт, а марафон. Посему и политика должна быть всегда на стороне людей. Впрочем, никто не отрицает и возможного ужесточения мер карантина в случае серьёзного ухудшения ситуации.

На данный момент на территории Швеции число заражённых приближается к 22 тысячам. Умерло уже 2653 человека. Выздоровело пока что только 1005 заболевших. Страна стремительно приближается к эпидемическому плато. Большинство жителей державы доверяют своему правительству и живут обычной жизнью. Некоторые стараются не замечать происходящую катастрофу в мире. Но есть и те, кто хотел бы более жёстких ограничений. Эти люди не раз высказывали свою позицию насчёт действий шведских властей в интернете. Недавно возникли и случаи интернет-травли посетителей ресторанов и кафе.