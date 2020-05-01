Пик пройден. Улучшение коронавирусной ситуации в Турции

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1 мая 2020, 16:40 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

фото: соцсети

Ещё 29 апреля Минздрав Турции упомянул о прохождении пика коронавирусной эпидемии на территории страны. По словам агентства Anadolu, наблюдается существенное уменьшение численности заболевших и резкий спад смертности.

Количество выздоровевших начинает увеличиваться. На данный момент на территории Турции находится 120 204 заражённых. У большей части людей болезнь проходит в лёгкой или средней форме. Вылечилось уже почти 50 000 человек. Число умерших – 3174. За сегодняшний день не зафиксировано ни одного погибшего, что уже о многом говорит насчёт ситуации с эпидемией. К аппаратам ИВЛ подключено больше полутора тысяч, но это вовсе не означает, что положение безвыходное.

Пик пройден, а худшее позади. Вскоре правительство собирается потихоньку снимать ограничения и запреты. Сами жители Турции уже заговорили о скорейшем возвращении к нормальной жизни. Почти все они устали от карантинов и комендантских часов. Общая ситуация уже начала стабилизироваться. Что до самого отношения к вирусу, то многие граждане страны поддерживают теорию искусственного происхождения Covid-19. Некоторые люди полагают, что вскоре раскроется правда, и виновники распространения пандемии понесут заслуженное наказание. Не стоит забывать и слова влиятельного турка Хасана Дженгиза о происхождении коронавируса. Он утверждал, что за всем этим стоят люди, рассчитывающие на полный передел мировой экономики.